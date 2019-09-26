‘İklim konusunda hassas olmalıyız’

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eşbaşkanlığı ve Çevre Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Birleşmiş Milletler İklim Hareketi Zirvesi’ne katıldı. ABD’nin New York kentindeki zirvede küresel sorunlar ele alındı. Hükümet, iş dünyası ve sivil toplum liderlerinin bir araya geldiği organizasyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Balıkesir olarak, insanlığı ilgilendiren küresel gündemlerin uygulanması için çaba harcadıklarını belirten Yücel, “Herkes için kalkınmayı hedefliyoruz. Bunun bilinciyle hareket ediyor, şehrimizin kapılarını dünyaya açıyoruz” dedi.

‘Gerekeni yapacağız’

Balıkesir Büyekşehir Başkanı Yücel Yılmaz, küresel eylemlere yönelik taahhütlerin yerine getirilmesi noktasında üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı.