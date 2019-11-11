İlçe başkanına çağrı

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İlçe Örgütü’nün olaylı geçen mahalle delege seçimleriyle ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Süreçle ilgili ilçe başkanının kendisine yönelttiği suçlamalara da yanıt veren Tugay, “Mahalle delege seçimlerinin adil ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve yaşananlardan ilçe başkanı sorumludur. İleriki günlerde il başkanımızı önlem almaya, sandıklarda tarafsız il yöneticilerinin görevlendirilmesi için gereğini yapmaya, kullandığı dil konusunda dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.