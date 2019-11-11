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    HaberlerEge Haberleriİlçe başkanına çağrı
    11.11.2019 - 01:58 |

    İlçe başkanına çağrı

    İlçe başkanına çağrı

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İlçe Örgütü’nün olaylı geçen mahalle delege seçimleriyle ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Süreçle ilgili ilçe başkanının kendisine yönelttiği suçlamalara da yanıt veren Tugay, “Mahalle delege seçimlerinin adil ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve yaşananlardan ilçe başkanı sorumludur. İleriki günlerde il başkanımızı önlem almaya, sandıklarda tarafsız il yöneticilerinin görevlendirilmesi için gereğini yapmaya, kullandığı dil konusunda dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.

    Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa ettiEvo Morales, asker ve polisin tehditvari istifa çağrılarına daha fazla dayanamadı. Bolivya Devlet Başkanlığı görevinden istifa etti. Morales'in istifasını takiben Başkan Yardımcısı Alvaro Marcelo Garca Linera da istifasını sundu. Morales, istifa konuşmasında, ülkedeki kargaşa ve huzursuzluğun Pazar akşamından itibaren sona ereceğini umduğunu dile getirdi.
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