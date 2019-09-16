İlçe merkezine sağlıklı içme suyu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe merkezine içme suyu temini için saniyede 21 litre verime sahip 2 sondaj kuyusu açıldı. 1 milyon 700 bin lira yatırım ile dünya standartlarında arıtma tesisi inşa edildi. Saatte 162 ton içme suyu arıtma kapasitesine sahip tesiste arıtılan su 2 bin 500 tonluk içme suyu deposundan ilçe merkezine verilecek.