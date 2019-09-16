16.09.2019 - 07:50 |
İlçe merkezine sağlıklı içme suyu
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe merkezine içme suyu temini için saniyede 21 litre verime sahip 2 sondaj kuyusu açıldı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe merkezine içme suyu temini için saniyede 21 litre verime sahip 2 sondaj kuyusu açıldı. 1 milyon 700 bin lira yatırım ile dünya standartlarında arıtma tesisi inşa edildi. Saatte 162 ton içme suyu arıtma kapasitesine sahip tesiste arıtılan su 2 bin 500 tonluk içme suyu deposundan ilçe merkezine verilecek.
Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.