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    HaberlerEgeİlçe merkezine sağlıklı içme suyu
    16.09.2019 - 07:50 |

    İlçe merkezine sağlıklı içme suyu

    Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe merkezine içme suyu temini için saniyede 21 litre verime sahip 2 sondaj kuyusu açıldı.

    İlçe merkezine sağlıklı içme suyu

    Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe merkezine içme suyu temini için saniyede 21 litre verime sahip 2 sondaj kuyusu açıldı. 1 milyon 700 bin lira yatırım ile dünya standartlarında arıtma tesisi inşa edildi. Saatte 162 ton içme suyu arıtma kapasitesine sahip tesiste arıtılan su 2 bin 500 tonluk içme suyu deposundan ilçe merkezine verilecek.

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