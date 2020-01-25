İlçe sınırlarında bozuk tek yol kalmayacak

Şehit General Temel Cingöz Caddesi civarında bulunan bahçe arası yolları, Sığacık Girlen Mevkii, Doğanbey ve Ürkmez Mahallesi olmak üzere toplamda 39.234 metrekare yol asfaltlandı. 45.900 metrekare parke taş döşediklerini belirten Başkan İsmail Yetişkin, “Çalışmalarımızı en kısa sürede bitireceğiz” dedi.