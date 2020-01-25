25.01.2020 - 04:14 |
İlçe sınırlarında bozuk tek yol kalmayacak
İzmir Büyükşehir ve Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle ilçe sınırları içerisindeki yol yapım çalışmaları sürüyor.
Şehit General Temel Cingöz Caddesi civarında bulunan bahçe arası yolları, Sığacık Girlen Mevkii, Doğanbey ve Ürkmez Mahallesi olmak üzere toplamda 39.234 metrekare yol asfaltlandı. 45.900 metrekare parke taş döşediklerini belirten Başkan İsmail Yetişkin, “Çalışmalarımızı en kısa sürede bitireceğiz” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.