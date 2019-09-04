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    HaberlerEge‘İlçelerde portatif havuz kuracağız’
    04.09.2019 - 03:18

    ‘İlçelerde portatif havuz kuracağız’

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla 11 ilçede düzenlenen Yaz Spor Okulları sona erdi.

    ‘İlçelerde portatif havuz kuracağız’

    Yılmaz, 15 binden fazla çocuğa yüzme eğitimi verdiklerini kaydetti, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “İki ay boyunca Altıeylül, Karesi, Dursunbey, Kepsut, Balya, Sındırgı, Manyas, Savaştepe, Havran, İvrindi ve Bigadiç ilçelerinde yaşayan 6-13 yaş aralığındaki çocuklar, başta yüzme olmak üzere; voleybol, basketbol ve teniste deneyimli antrenörlerimizce eğitildi. Çocukları sevindirmeye devam edeceğiz. Gelecek sezon da denize kıyısı olan ilçelerde portatif havuzlar kuracağız. Spor alanındaki çalışmalarımız sürecek.”

    İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
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