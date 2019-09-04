‘İlçelerde portatif havuz kuracağız’

Yılmaz, 15 binden fazla çocuğa yüzme eğitimi verdiklerini kaydetti, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki ay boyunca Altıeylül, Karesi, Dursunbey, Kepsut, Balya, Sındırgı, Manyas, Savaştepe, Havran, İvrindi ve Bigadiç ilçelerinde yaşayan 6-13 yaş aralığındaki çocuklar, başta yüzme olmak üzere; voleybol, basketbol ve teniste deneyimli antrenörlerimizce eğitildi. Çocukları sevindirmeye devam edeceğiz. Gelecek sezon da denize kıyısı olan ilçelerde portatif havuzlar kuracağız. Spor alanındaki çalışmalarımız sürecek.”