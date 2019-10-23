23.10.2019 - 00:33 |
İlçenin banklarını liseliler üretecek
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, okullarla ortak proje geliştirmek için çalışma başlattı.
Başkan Gümrükçü, Çiğli’nin bank ve çöp konteynerlerini öğrencilerin üretmesi için ilk olarak meslek liselerini ziyaret etti. Atölyeleri gezen ve öğrencilerle sohbet eden Gümrükçü, belediyenin ihtiyaç duyacağı mobilya, bank ve çöp konteynerlerini okulun üretmesini ve tamir etmesini önerdi, “Bazı ürünleri geri dönüşüm malzemeleri kullanarak üretelim” dedi.
Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.