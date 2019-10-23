İlçenin banklarını liseliler üretecek

Başkan Gümrükçü, Çiğli’nin bank ve çöp konteynerlerini öğrencilerin üretmesi için ilk olarak meslek liselerini ziyaret etti. Atölyeleri gezen ve öğrencilerle sohbet eden Gümrükçü, belediyenin ihtiyaç duyacağı mobilya, bank ve çöp konteynerlerini okulun üretmesini ve tamir etmesini önerdi, “Bazı ürünleri geri dönüşüm malzemeleri kullanarak üretelim” dedi.