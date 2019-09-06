İlçenin güvenliği kadınlara emanet

Seferihisar Belediyesi’nde çalışan kadınlar, ‘erkek mesleği’ olarak bilinen birçok işi yaparak ezber bozuyor. Son olarak Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan kadın sayısı 2’den 8’e yükseldi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Kadınlarımız erkek egemen olan iş alanlarında varlıklarını artırdıkça biz daha da ileriye gideceğiz. Kadınlarımızın aile ve toplum hayatında güçlenmelerini sağlayacak projeler üretiyoruz” dedi.