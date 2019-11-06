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    HaberlerEge Habeleriİlçenin güzellikleri modacıları etkiledi
    06.11.2019 - 01:56 |

    İlçenin güzellikleri modacıları etkiledi

    İlçenin güzellikleri modacıları etkiledi

    Denizli İhracatçılar Birliği’nce düzenlenen etkinlikler kapsamında, kente gelen manken Şebnem Schaefer, modacı Cihan Nacar Babadağ ve beraberindekiler, Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (BASİAD) daveti üzerine Babadağ’ı ziyaret etti. Belediyenin açtığı restoranda yöresel yemeklerin tadına bakan heyet, daha sonra ilçede doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. l DHA

    Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulunduİstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu.
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    5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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