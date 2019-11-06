İlçenin güzellikleri modacıları etkiledi

Denizli İhracatçılar Birliği’nce düzenlenen etkinlikler kapsamında, kente gelen manken Şebnem Schaefer, modacı Cihan Nacar Babadağ ve beraberindekiler, Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (BASİAD) daveti üzerine Babadağ’ı ziyaret etti. Belediyenin açtığı restoranda yöresel yemeklerin tadına bakan heyet, daha sonra ilçede doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. l DHA