07.12.2019 - 02:27 |
İletişimde sorunlar kalkıyor
Narlıdere Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi bünyesi, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle işaret dili kursunu başlattı.
İşitme engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamda destek olabilmek amacıyla düzenlenen kurslara, 50’nin üzerinde Narlıdereli katıldı. 160 saat verilecek eğitimlerin ardından başarılı olanlara sertifika verileceği belirtildi.
Davet var
Belediye Başkanı Ali Engin, “Hepimiz birer engelli adayıyız, onları anlayabilmeliyiz. Amacımız aile bireyleri arasında, iş hayatında ve sosyal yaşamda işitme engellilerle daha hızlı ve sağlıklı iletişim kurmak” dedi. Herkesi kurslara davet etti.