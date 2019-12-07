İletişimde sorunlar kalkıyor

İşitme engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamda destek olabilmek amacıyla düzenlenen kurslara, 50’nin üzerinde Narlıdereli katıldı. 160 saat verilecek eğitimlerin ardından başarılı olanlara sertifika verileceği belirtildi.

Davet var

Belediye Başkanı Ali Engin, “Hepimiz birer engelli adayıyız, onları anlayabilmeliyiz. Amacımız aile bireyleri arasında, iş hayatında ve sosyal yaşamda işitme engellilerle daha hızlı ve sağlıklı iletişim kurmak” dedi. Herkesi kurslara davet etti.