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    07.12.2019 - 02:27 |

    İletişimde sorunlar kalkıyor

    Narlıdere Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi bünyesi, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle işaret dili kursunu başlattı.

    İletişimde sorunlar kalkıyor

    İşitme engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamda destek olabilmek amacıyla düzenlenen kurslara, 50’nin üzerinde Narlıdereli katıldı. 160 saat verilecek eğitimlerin ardından başarılı olanlara sertifika verileceği belirtildi.

    Davet var

    Belediye Başkanı Ali Engin, “Hepimiz birer engelli adayıyız, onları anlayabilmeliyiz. Amacımız aile bireyleri arasında, iş hayatında ve sosyal yaşamda işitme engellilerle daha hızlı ve sağlıklı iletişim kurmak” dedi. Herkesi kurslara davet etti.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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