İlgi görmeyen ebru sergisini keçilere açtı

BALIKESİR’de, ebru sanatçısı emekli öğretmen Osman Şimşek (66), sanatına yeterince değer verilmediğini söyledi, bu duruma tepki göstermek için eserlerini bahçe duvarına asarak keçilere sergiledi. Ebrunun tarihi bir geçmişi olduğunu ve bir kültürü yansıttığını söyleyen Şimşek, “Zahmetle yapılan eserlerimin layık olduğu salonlarda sergilenmesini isterim ama olmuyor. Ben de tepkimi bu şekilde göstermek istedim” diye konuştu.-SÜLEYMAN ÖZAYDIN DHA