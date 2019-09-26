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    HaberlerEgeİlgi görmeyen ebru sergisini keçilere açtı
    26.09.2019 - 02:29 |

    İlgi görmeyen ebru sergisini keçilere açtı

    İlgi görmeyen ebru sergisini keçilere açtı

    BALIKESİR’de, ebru sanatçısı emekli öğretmen Osman Şimşek (66), sanatına yeterince değer verilmediğini söyledi, bu duruma tepki göstermek için eserlerini bahçe duvarına asarak keçilere sergiledi. Ebrunun tarihi bir geçmişi olduğunu ve bir kültürü yansıttığını söyleyen Şimşek, “Zahmetle yapılan eserlerimin layık olduğu salonlarda sergilenmesini isterim ama olmuyor. Ben de tepkimi bu şekilde göstermek istedim” diye konuştu.-SÜLEYMAN ÖZAYDIN DHA

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