Devrim Erbil Şehrengiz adı verilen program öncesinde, devlet sanatçısı unvanı olan Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç’ın, Erbil’in meslek hayatını kadraja aldığı eserlerinden oluşan ‘Sağdıç’ın Sağdıcı’ adlı fotoğraf sergisi gezildi. Programa katılan Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, “Bizim, Büyükşehir’de kıymetli Devrim Erbil’in desteğine ve bakışına ihtiyacımız var. Bundan sonraki süreçte kendisinden Büyükşehir Belediyesi’nin sanat danışmanı olmasını talep ediyoruz. Ayrıca Ozan Sağdıç adına da şehrimize bir müze kazandırmak istiyoruz” dedi. Erbil de, resimlerinin kaynağının Balıkesir’in silüeti olduğunu ve bu şehirden ilham aldığını kaydetti.