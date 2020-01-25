‘İlhamı İzmir’den alın’

İzmir Sinema Ofisi, Türkiye’nin önde gelen sinema profesyonellerini buluşturdu. İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Turizm ve Kültür Bakanlığı İzmir İl Kültür Müdürlüğü yetkililerinin de bulunduğu toplantıda, dünya sinemasına İzmir’den yeni bir soluk getirmek istediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bir tarafta Efes, bir tarafta Bergama var. Bu şehirde flamingolar ürüyor. Olağanüstü bir coğrafya ve bu coğrafyada kadim bir kültür var. İnsanlar birbirinin dilini, dinini bilmeden yüzlerce yıl beraber ticaret yapmışlar. Dolayısıyla bu coğrafya dünya sinemasına yeni bir soluk getirebilir. İzmir sinema alanında sahip olduğu genç ve yaratıcı potansiyelle tüm dünyaya ilham verebilir” dedi.



İzmir Sinema Ofisi Proje Sorumlusu Yusuf Saygı da, İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle çalışmalarına başlanan İzmir Sinema Envanteri’nin sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte önemli bir kaynakça oluşturacaklarını söyledi. İstanbul’dan toplantıya katılan sinemacılar da önerilerini dile getirdi. Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yamaç Okur, kentte sektörü canlandırmak için öncelikle doğru bir organizasyon modeline ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Yapımcı Yonca Ertürk, İzmir’deki üniversitelerin sinema bölümlerinden mezun olan gençlerin istihdam edilmesinin önemine değindi. Yapımcı Serkan Çakarer ise sinema fonunun nasıl oluşturabileceğini ve İzmir’de izleyiciyi artırmakla ilgili neler yapılabileceğini anlattı.



Gençler Kemeraltı’na



Gençlerin Kemeraltı’na ilgisini artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Ocak’ta grafiti etkinliği ve sokak partisi düzenliyor. Üç gün sürecek etkinlik, saat 18.30’da 865. Sokak’ta olacak. Grafiti sanatçıları ve DJ Markone - MC Alvin’in katılacağı partide BMX Bisiklet Extreme Show, dans ve akrobasi gösterisi de yapılacak. 15 grafiti sanatçısı 31 Ocak - 2 Şubat’ta 865. Sokak’ta toplam 26 kepenk boyayacak. Sanatçılar 18.00-24.00 saatleri arasında çalışacak.