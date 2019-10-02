02.10.2019 - 07:50 |
İlhamını Pablo Picasso’dan aldı
FRANSIZ sanatçı Bernard Pras’ın İzmir’de günlük hayatta kullanılan, bit pazarından aldığı ve geri dönüştürülmüş malzemelerle yaptığı eser, İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.
İlhamını, Pablo Picasso’nun ‘Dora Maar’ temalı tanınmış portresinden alan ve sanatçının ‘Dora’ adını verdiği eser ilgi gördü.
Anamorfik illüzyon (belirli bir açıdan bakıldığında üç boyutlu görünen resim) tekniğiyle yapılan ‘Dora’ için Pras, eserin sadece doğru açıdan bakılarak görülebildiğini söyledi.
İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David, eserin yıl sonuna kadar görülebileceğini belirtti.
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