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    HaberlerEgeİlhan Koman için açılacak
    18.10.2019 - 00:46 |

    İlhan Koman için açılacak

    AmerIcan Hospital The Bodrum Cup, 31. yılında ilk kez İlhan Koman’ın tasarımını yaptığı Sonsuz Sütun adlı eserinden yola çıkarak oluşturduğu en anlamlı ödülünü bu yılki kazananına verecek.

    İlhan Koman için açılacak

    Ayrıca İlhan Koman’ın eserlerini sergileyerek Bodrum’da bir ilke daha imza atılacak. Sanatçının 114 yıllık teknesi Hulda’da gerçekleşecek ve ücretsiz olacak bu sergi, organizasyonun tüm duraklarına gidecek ve 22-26 Ekim’de 10.00-20.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak. Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “Eski bir Bodrum sevdalısı İlhan Koman’ın 114 yıllık teknesi Hulda’yı ve eserlerinin bir kısmını Bodrum’un dört bir yanında bizlerle beraber gezdirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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