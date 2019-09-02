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    HaberlerEgeİlik nakli iptal oldu
    02.09.2019 - 02:25

    İlik nakli iptal oldu

    İlik nakli iptal oldu

    Ege Üniversitesi’nde 10 aydır lösemi tedavisi gören Sedat Tok (11) için Almanya’dan bulunan tam uyumlu donörde bulaşıcı hastalık olduğu ortaya çıkınca ilik nakli ertelendi. Taburcu olup Aydın’daki evine dönen ve ilaç tedavisine devam eden minik Sedat, tekrar ilik beklemeye başladı. Baba Göksel Tok, “Herkesi bağış yapmaya çağırıyoruz” dedi. l HANDE NAYMAN DHA

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