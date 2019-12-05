‘İlim ve irfana açılan yeni kapı’

MÜSİAD İzmir Başkanı, Bilal Saygılı Camii’nin gençlere medeniyet mektebi olmasını istediğini ifade etti, “Öksüz bırakmayın” dedi.Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından İslam Toplumu Avrupa Milli Görüş heyetinin katılımıyla, ‘Kulluk Bilinci’ konulu İhsan Sohbeti düzenledi. İzmir Buluşmaları kapsamında Bilal Saygılı Camii Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu’ndaki sohbete, Vali Erol Ayyıldız, İGMG Avrupa Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İGMG İhsan Sohbeti Başkanı Ali Börek, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve Fatih Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu katıldı.

‘Tüm dostlara teşekkür’

Konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başlayan Bilal Saygılı, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. İyi bir katılımla açılışımızı gerçekleştirdik. Bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olan tüm dostlarımıza ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Camilerin öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin, diyaloğun, danışmanın mekânı olduğunu söyleyen Saygılı, şunları vurguladı:

Üç konuşma daha

“Cumhurbaşkanımızın camimizin açılışında yaptıkları konuşmada vurguladıkları gibi, cemaati olmayan her cami ne kadar ihtişamlı, ne kadar görkemli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla, kadınların nezaketiyle dolmayan camiler, mahzun kalmaya mahkum. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere, bu bölgede yaşayan tüm kardeşlerimin Bilal Saygılı Camisi’ni öksüz ve yetim bırakmayacaklarına inanıyorum. İnşallah bu eserimiz, şehrimizde ilim ve irfana açılan yeni bir kapı, gençlerimize medeniyet mektebi olsun.”

Fatih Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ‘Kulluk Bilinci’ konulu İhsan Sohbeti programında İGMG Avrupa Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İGMG İhsan Sohbeti Başkanı Ali Börek birer konuşma yaptı.