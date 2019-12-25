25.12.2019 - 02:00 |
İlk 10’da üç başkan
Ada Araştırma Şirketi’nin 30 büyükşehirde 2768 kişiyle gerçekleştirdiği ankette, “En Güvenilir Belediye Başkanları” listesinde ilk 10’da Ege’den üç isim yer aldı.
İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer beşinci, Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün yedinci, Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu 10’uncu oldu.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.