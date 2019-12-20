İlk defa karikatür çizmeyi denediler

Milas Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırım ve öğretmenleri, öğrencilerine karikatürü sevdirmek ve mizah duyarlılığının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’e ziyaret düzenledi. 19 öğrenci, karikatürist Mehmet Nergiz ile beraber karikatür çizdi. Nergiz, karikatür çizmeye küçük yaşlarda başlamanın önemli olduğunu söyledi.