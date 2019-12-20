20.12.2019 - 00:01 |
İlk defa karikatür çizmeyi denediler
Milas Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırım ve öğretmenleri, öğrencilerine karikatürü sevdirmek ve mizah duyarlılığının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’e ziyaret düzenledi. 19 öğrenci, karikatürist Mehmet Nergiz ile beraber karikatür çizdi. Nergiz, karikatür çizmeye küçük yaşlarda başlamanın önemli olduğunu söyledi.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.