İlk ders Gümrükçü’den

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi ÇİBEM’de bu hafta 5-6-7 ve 8. sınıflar için eğitim destek kursları başladı. 6. sınıfların ilk dersine giren Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Cumhuriyet’in kuruluşunu, milli mücadele sürecini, ülkenin kurtuluşu halkın gösterdiği mücadeleyi ve yerel yönetimleri anlattı. Atatürk’ün dünyada çocuk hakları üzerine ilk çalışmaları yapan bir lider olduğuna dikkat çeken Başkan Gümrükçü, “Gelişmiş demokrasilerde çocuklar hak temelinde yönetime katılıyor. Çocuklar şehirlerin ve ülkelerin karar mekanizmasında yer alıyor. Çiğli’de de çocuk hakları ve çocukların yönetimde söz sahibi olması konusunda çalışmalar yapacağız” dedi.