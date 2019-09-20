20.09.2019 - 01:50 |
İlk ders Gümrükçü’den
Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi ÇİBEM’de bu hafta 5-6-7 ve 8. sınıflar için eğitim destek kursları başladı. 6. sınıfların ilk dersine giren Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Cumhuriyet’in kuruluşunu, milli mücadele sürecini, ülkenin kurtuluşu halkın gösterdiği mücadeleyi ve yerel yönetimleri anlattı. Atatürk’ün dünyada çocuk hakları üzerine ilk çalışmaları yapan bir lider olduğuna dikkat çeken Başkan Gümrükçü, “Gelişmiş demokrasilerde çocuklar hak temelinde yönetime katılıyor. Çocuklar şehirlerin ve ülkelerin karar mekanizmasında yer alıyor. Çiğli’de de çocuk hakları ve çocukların yönetimde söz sahibi olması konusunda çalışmalar yapacağız” dedi.
TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.