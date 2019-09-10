10.09.2019 - 04:06
İlk ders heyecanı
İzmir Kemalpaşa Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim-öğretime törenle başlandı. İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de 2019’da saatler 09.09’u gösterirken kapılarını öğrencilerine açan okulda ilk yıl 120 öğrenci eğitim-öğretim görecek. Yapımına 5 ay önce başlanan ve öğretim yılına yetiştirilen okulun açılışına Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, okulu bölgeye kazandıran, iş insanı Ali Rıza Çelik ve KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk da katıldı.
Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" incelemeİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.