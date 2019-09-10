İlk ders heyecanı

İzmir Kemalpaşa Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim-öğretime törenle başlandı. İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de 2019’da saatler 09.09’u gösterirken kapılarını öğrencilerine açan okulda ilk yıl 120 öğrenci eğitim-öğretim görecek. Yapımına 5 ay önce başlanan ve öğretim yılına yetiştirilen okulun açılışına Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, okulu bölgeye kazandıran, iş insanı Ali Rıza Çelik ve KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk da katıldı.