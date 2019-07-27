27.07.2019 - 02:42
İlk hasat üzüm Başkan Ergün’e
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve meclis üyelerini ağırladı.
Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.