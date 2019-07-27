BİST102.8370,78EURO6,33-0,58USD5,67-0,52ALTIN258,56-0,29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeİlk hasat üzüm Başkan Ergün’e
    27.07.2019 - 02:42

    İlk hasat üzüm Başkan Ergün’e

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve meclis üyelerini ağırladı.

    İlk hasat üzüm Başkan Ergün’e

    Ergün’e, Sarıgöl’ün dünyaca ünlü Sultani üzümünün ilk hasat ürününden armağan edildi.

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
    daha fazla video için
    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

    Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

    Ölümcül kaçış! Denizin ortasında bu halde yakalandılar!

    Ölümcül kaçış! Denizin ortasında bu halde yakalandılar!

    2 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi bakın nerede yakalandı?

    2 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi bakın nerede yakalandı?

    Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

    Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

    Sıradaki Haber