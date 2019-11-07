İlk kez eşinin elini tuttu

Kelebek hastalığı nedeniyle 10 yıldır ellerini kullanamayan öğretmen İlker Bıyık, parmaklarını kaybetme riskiyle girdiği operasyonla sağlığına kavuştu, 5 ay önce evlendiği eşinin elini tutabildi. 2006 yılında kalıtsal kelebek hastalığına yakalanan Bıyık, eşinin de desteğiyle ameliyat olmaya karar verdi. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Ahmet Savran’a başvuran Bıyık, ekim ayında sağ elindeki parmaklarını yeniden kullanabilmek için ameliyat oldu.

Bir ay sonraki kontrole eşinin elini tutarak gelen Bıyık, muayenehanedeki tahtaya “seni çok seviyorum” yazdı. Ameliyat öncesi eşinin kendisine psikolojik destek verdiğini, doktoru Savran’ın da ameliyatın başarılı bir şekilde sonuçlanması için günlerce hazırlık yaptığını ifade eden Bıyık, “Dolaşmaya çıktığımızda eşimin elini sımsıkı tutabiliyorum. 10 yıl sonra ilk defa bir çay bardağını ve bir kalemi rahatlıkla parmaklarımla tutunca çok heyecanlandım. Raporum bitince okuluma döneceğim. Ders anlatmayı çok özledim” dedi.



