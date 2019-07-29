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    HaberlerEgeİlk kreş eylülde
    29.07.2019 - 01:24

    İlk kreş eylülde

    İlk kreş eylülde

    Narlıdere Belediyesi’nin bünyesindeki ilk kreş eğitim faaliyetine eylül ayında başlıyor.

    Okul öncesi eğitim yatırımlarına hız veren Narlıdere Belediyesi, belediye bünyesindeki ilk kreşi eylül ayında hizmete açacak. 2’nci İnönü Mahallesi’ndeki Yaşar Kemal Tesisleri’nde açılacak olan kreş için ağustos ayı itibariyle ön kayıtlar alınacak. Dört sınıftan oluşacak kreş, 70 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Uyku odası, yemekhane, yönetici odası ve mutfağın da bulunduğu okulun bahçesinde çocuk oyun alanları da yapılacak.

    Kreş, okul öncesi eğitim yönetmeliklerine ve Milli Eğitim Bakanlığı kurallarına uygun olarak inşa edilecek. Belediye Başkanı Ali Engin “Narlıderemize ve çocuklarımıza çağdaş bir anaokulu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okul öncesi eğitime önem veriyoruz” diye konuştu.

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