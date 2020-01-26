26.01.2020 - 00:03 |
İlk taziye evi Kavaklıdere’ye
Bornova Belediyesi, vatandaşların öncelikli talepleri arasında yer alan taziye evlerinden ilkini Kavaklıdere’de törenle hizmete açtı.
Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, planladıkları tüm taziye evlerini yaparak 2020 yılı içinde halkın kullanımına sunmayı hedeflediklerini söyledi, “Sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı şekilde planladığımız bu mekanı BELGEM’in Kavaklıdere şubesi olarak da kullanacağız” dedi. Başkan İduğ, mahalle sakinlerinin talep ettiği futbol sahasıyla ilgili de müjde verdi, “Sahanın yapımına en kısa sürede başlayıp, 23 Nisan’da açmak istiyoruz” diye konuştu.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.