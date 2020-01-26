İlk taziye evi Kavaklıdere’ye

Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, planladıkları tüm taziye evlerini yaparak 2020 yılı içinde halkın kullanımına sunmayı hedeflediklerini söyledi, “Sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı şekilde planladığımız bu mekanı BELGEM’in Kavaklıdere şubesi olarak da kullanacağız” dedi. Başkan İduğ, mahalle sakinlerinin talep ettiği futbol sahasıyla ilgili de müjde verdi, “Sahanın yapımına en kısa sürede başlayıp, 23 Nisan’da açmak istiyoruz” diye konuştu.