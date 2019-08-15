İlk tercih yine Ege oldu

Yaz mevsiminin en sıcak günlerine denk gelen dört günlük Kurban Bayramı’nı tatil beldelerinde değerlendiren vatandaşlar, başta Çeşme ve Kuşadası olmak üzere sahil beldelerine akın etti, insan kalabalığı büyük şehirleri aratmadı.

Türkiye’nin en gözde tatil noktalarının yer aldığı Ege’de; Çeşme, Bodrum, Kuşadası ve Marmaris başta olmak üzere, tüm sahil beldeleri dolup taştı. Otellerde doluluk oranları yüzde 100’e yaklaştı. Yer bulamayan tatilciler kamp yapmayı tercih etti. Kent merkezlerinde kalanlarsa yeşil alanlara akın etti. İzmir’in Çeşme ilçesindeki plajlar, deniz ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerle doldu. Turkuaz denizi ve beyaz kumuyla en fazla ilgiyi Ilıca Plajı gördü. Belediye tarafından işletilmeye başlanan plajda ücretli şemsiye ve şezlong uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte yoğunluk bu yıl daha da arttı. Engellilerin denize rahatça girebilmesi için yapılan tahta rampa da memnuniyetle karşılandı.

Piknik keyfi

Kent merkezinde kalanlarsa İnciraltı’ndaki Kent Ormanı’nda serinledi. Gençler denize girdi, çocuklu aileler piknik yaptı. mangallar yakılıp etler afiyetle yendi. Kordon’daki sakinlikten faydalananlar da balık tutup bol bol fotoğraf çekildi. ve Cumhuriyet Meydanı’nda, öğle saatlerinde sessizlik hakim olurken, ormanlık alanlara gelenler, serinlemenin yollarını aradı. Bazı kişiler, oltasını alıp, Kordon’da balık tuttu. Bazı turistler de Cumhuriyet Meydanı’nda fotoğraf çekti.

Köyler bile doldu

Marmaris’i tercih edenler doğa içinde vakit geçirmek için kırsal mahallelere akın etti. Büyükşehir Yasası ile köy statüsünden mahalleye dönüşen turistik Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun ve Söğüt’ün toplam 9 bin 826 olan nüfusu, tatilin başlamasıyla 5 katına çıktı. Çoğu İstanbul’dan olmak üzere İzmir, Ankara ve Bursa gibi büyük kentlerden gelenler, günübirlik evler ve konaklama tesislerinde boş yer bırakmadı. Özel araç, tur minibüsü, safari cipleri ile bölgenin ören ve tarihi yerlerini gezdi. Kente gelen bazı tatilciler ise Hisarönü Mahallesi’ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı denize sıfır kamp alanlarını tercih etti. Üzerinde yürüyormuş hissi veren Orhaniye Mahallesi’ndeki Kızkumu Plajı’da tatilcilerin uğrak yeri oldu.

Kuyruğa aldırmadılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da, Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde 105 bin kişiyi ağırladı. Girişte yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle araçların saat 14.00’ten sonra girişine izin verilmedi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Aydınlık, Karasu, Kavaklı ve İçmeler koylarında denizin tadını çıkardı.