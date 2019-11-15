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    HaberlerEge Haberleriİlk ve tek Fransızca yemek atölyesi
    15.11.2019 - 01:55 |

    İlk ve tek Fransızca yemek atölyesi

    InstItut Français İzmir, Fransızcasını geliştirmek isteyenler için derslerin yanında kentte ilk ve tek olan ‘Fransızca Yemek Atölyeleri’ düzenliyor.

    İlk ve tek Fransızca yemek atölyesi

    İlk atölye ‘Le Trio Gourmand’ ekibini ağırladı. Ekip, kursiyerlere hem eşsiz lezzetler sundu, hem de sohbetleriyle Fransızca öğrenmelerine katkı sağladı.

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