İlklerin festivali sona erdi

Pazar günü dünyanın en büyük pastası rekorunun kırıldığı PASTART, bin 500 şef ve onbinlerce İzmirliyi ağırladı. Kent, gastronomi turizmi konusunda bir adım daha öne çıktı.

İzmir’in gastronomi turizminden aldığı payı artırmak ve kentin tatlı konusundaki zenginliğini tanıtmak için 27-29 Eylül günlerinde ilk kez düzenlenen Pastart İzmir-Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali, Kültürpark’ı açıkhava fırınına çevirdi. Mis gibi kokuların yükseldiği alana akın eden konuklar, binlerce şefin hazırladığı lezzetlerden tattı, söyleşilere katıldı.

Ay-yıldız şeklinde

En heyecan verici etkinlik ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Pastacılar ve Şekerciler Odası üyeleri ve festival şeflerinin birlikte hazırladığı rekor pastası oldu. 2842 metre uzunluğundaki pasta, İzmir’e ‘Dünyanın En Büyük Pastası Rekoru’nu getirdi. Ay ve yıldız şeklindeki pastada, 200 bin yumurta, 2 ton un, 2 ton şeker, 10 ton krema kullanıldı.

Festivali düzenleyen Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, manzaranın İzmir için olağanüstü dile getirdi.