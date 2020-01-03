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    HaberlerEge Haberleri İlkokul öğrencilerinin sesini belediye duydu
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    03.01.2020 - 00:53 |

    İlkokul öğrencilerinin sesini belediye duydu

    Poligon Mahallesi’ndeki Fevzi Özakat Anadolu Lisesi’yle aynı giriş kapısını paylaşan Fevzi Özakat İlköğretim Okulu öğrenci ve velilerinin sesini Karabağlar Belediyesi duydu.

    İlkokul öğrencilerinin sesini belediye duydu

    Talepleri değerlendiren ekipler, harekete geçti. İlköğretim okulu için yeni giriş çıkış kapısı açıldı. Kısa sürede tamamlanacak çalışmalarla, merdivenle yeni kapı kullanılacak.

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