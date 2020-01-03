03.01.2020 - 00:53 |
İlkokul öğrencilerinin sesini belediye duydu
Poligon Mahallesi’ndeki Fevzi Özakat Anadolu Lisesi’yle aynı giriş kapısını paylaşan Fevzi Özakat İlköğretim Okulu öğrenci ve velilerinin sesini Karabağlar Belediyesi duydu.
Talepleri değerlendiren ekipler, harekete geçti. İlköğretim okulu için yeni giriş çıkış kapısı açıldı. Kısa sürede tamamlanacak çalışmalarla, merdivenle yeni kapı kullanılacak.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.