Çocuklar el emeği ürünlerini hiç tanımadıkları yaşıtlarının yüzlerini güldürmek için Sivas’ın Kale ilçesindeki Vali Aydın Güçlü İlkokulu’nda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderecek. Minikler, paketledikleri el emeği ürünlerinin içine kendi elleriyle yazdıkları küçük notları da ekledi.



‘Güzel bir çalışma’



25 yıldır öğretmenlik yapan Gülserap Yiğitalp, bere, atkı ve boyunluk ören çocukların sabırlı olmayı, zorluklarla baş edebilmeyi öğrendiğini söyledi, “Empati duyguları gelişti, yaşıtları soğukta üşümesin diye böylesine güzel bir çalışma yaptılar” dedi.