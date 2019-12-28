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    HaberlerEge Haberleri İlmek ilmek iyilik işlediler
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    28.12.2019 - 00:01 |

    İlmek ilmek iyilik işlediler

    İzmir Bornova’daki Halil Atila İlkokulu’nun 2. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yoğurt kapları ve dil çubuklarından hazırlanan kasnaklarla rengârenk bere, atkı ve boyunluklar ördü.

    İlmek ilmek iyilik işlediler

    Çocuklar el emeği ürünlerini hiç tanımadıkları yaşıtlarının yüzlerini güldürmek için Sivas’ın Kale ilçesindeki Vali Aydın Güçlü İlkokulu’nda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderecek. Minikler, paketledikleri el emeği ürünlerinin içine kendi elleriyle yazdıkları küçük notları da ekledi.

    ‘Güzel bir çalışma’

    25 yıldır öğretmenlik yapan Gülserap Yiğitalp, bere, atkı ve boyunluk ören çocukların sabırlı olmayı, zorluklarla baş edebilmeyi öğrendiğini söyledi, “Empati duyguları gelişti, yaşıtları soğukta üşümesin diye böylesine güzel bir çalışma yaptılar” dedi. 

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