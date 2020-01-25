İmamoğlu’na selam götürdü

egepostasi.com’a göre Tugay, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da ziyaret eden Tugay, “Karşıyakalı sevenlerinin selamını iletmeden dönmek olmazdı. Her iki başkanımıza nazik konukseverlikleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.