25.01.2020 - 04:16 |
İmamoğlu’na selam götürdü
Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kadıköy Belediyesi’nin projelerini incelemek üzere İstanbul’a gitti.
egepostasi.com’a göre Tugay, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da ziyaret eden Tugay, “Karşıyakalı sevenlerinin selamını iletmeden dönmek olmazdı. Her iki başkanımıza nazik konukseverlikleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.