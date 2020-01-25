İmar ve konum bilgisi tek tuş uzağınızda

www.karsiyaka.bel.tr adresine giren Karşıyakalılar, adres bilgilerini girerek parsele ait imar durumunu görüntüleyebilme ve ilgili plan hükümlerine kolaylıkla erişme imkanına kavuştu. Ayrıca, belediyenin internet sitesinde kentlilerin kullanımına sunulan yeni uygulamalardan biri de “Kent Rehberi” oldu.