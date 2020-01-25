25.01.2020 - 04:10 |
İmar ve konum bilgisi tek tuş uzağınızda
Karşıyaka Belediyesi, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında resmi internet sitesi üzerinden “E-İmar” uygulamasını başlattı.
www.karsiyaka.bel.tr adresine giren Karşıyakalılar, adres bilgilerini girerek parsele ait imar durumunu görüntüleyebilme ve ilgili plan hükümlerine kolaylıkla erişme imkanına kavuştu. Ayrıca, belediyenin internet sitesinde kentlilerin kullanımına sunulan yeni uygulamalardan biri de “Kent Rehberi” oldu.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.