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    HaberlerEge Haberleri İmdadına Başkan Özcan koştu
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    04.01.2020 - 00:03 |

    İmdadına Başkan Özcan koştu

    Nazilli Belediyesi ekipleri, Sevindikli Mahallesi’nde bulunan 100 yıllık malikanenin yıkım işlemini gerçekleştirdi.

    İmdadına Başkan Özcan koştu

    Çalışmaları incelemek üzere mahalleye giden Nazilli Belediye Başkanı Engin Özcan, 75 yaşındaki ev sahibi Perihan Şimşek’i ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Özcan, “Daha önce yıkım kararı alınmış fakat yıkımı gerçekleştirilmemiş bu evde yaşlı bir teyzemiz oturuyordu. Sabah saat 6 sularında kerpiç olan bu bina göçtü.

    Göçükten kurtarıldı

    Bir kardeşimiz komşusu olarak teyzemizin yardımına koştu ve enkazın altından kurtardı. Kaymakamlıkla yaptığımız görüşmeler sonucunda ekiplerimiz evin yıkım işlemini gerçekleştirdi. Umarım kaymakamlığımızın sosyal yardımlaşma fonundan yeni bir konut inşa edilecek” diye konuştu. Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Şimşek, “Ben bu eve gelin geldim. 50 yıldan fazladır bu evde yaşıyorum” dedi.

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