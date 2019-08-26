İnandık ve kazandık!

Zor şartlar atında TFF 1. Lig’de sezonu açan ve ilk maçında deplasmanda Adana Demirspor’a 2-0’lık skorla boyun eğen Balıkesirspor, evinde ligin iddialı ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 yendi. Sezon öncesi altyapıdan A takıma 18 gencini monte eden ve maddi zorluklarla boğuşan Balıkesirspor’da Teknik Direktör Ali Tandoğan, kazandıkları 3 puanın çok değerli olduğunu belirtti. Galibiyetin perde arkasında büyük bir inanmışlığın olduğunun altını çizen Tandoğan, “Böylesine iddialı bir kadroya sahip olan Erzurumspor karşısında aldığımız 3 puan altın değerinde. Maddi manevi zorluklar altında birçok sıkıntı ile lige başladık. Kampta 18’e yakın gencimizi altyapıdan takımımıza monte ettik. Maç öncesinde skorun 2-1 olacağına kendim inanmıştım. Futbolcularım da bu galibiyete inandı. İnanmadığım hiçbir işe adımımı atmam. Oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyetin devamını getireceğimize inanıyorum” dedi.

‘Türk futboluna hizmet için varım’

Genç bir kadro ile çalışmanın avantajlarının çok olduğunu belirten Teknik Direktör Ali Tandoğan, “Karşımızdaki rakip bu ligin en iyi kadrolarından biri. Maç içinde futbolcularıma rakibimizin neler yapabileceklerini tane tane anlattım. Genç oyuncularla çalışmanın bu avantajı oluyor. Sizin söylediklerinizi harfi harfine uyguluyorlar. İçerideki ağabeylerinin özverileri, maçı kazanma istekleri beni gerçekten çok mutlu etti. Taraftarımız belki 2-3 bin kişi vardı. Daha çok destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Onlara çok ihtiyacımız var. Bu yüzden daha fazlasını istiyoruz. Bu çocukların daha çok desteğe ihtiyacı var. Buradan ileride milli takımı gidebilecek oyuncular var. Belki de Balıkesir-spor’un geleceğine yön verecek gençler var. Bizler bu çocukların elinden tutabilirsek ne mutlu. Benim amacım Türk futboluna oyuncu yetiştirmek” dedi.