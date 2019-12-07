İnce’den sürpriz

Standı ziyaret eden kadınlara Belediye Başkanı Mustafa İnce, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Günü nedeniyle hediyeler verdi. Çocuk ziyaretçilerine de kitap dağıttı. Başkan İnce, “3 bin yıllık tarihiyle İnkaya Mağarası görülmesi gereken en güzel yerlerden biri. Bunun yanısıra günü birlik turizm açısında büyük bir potansiyele sahip Güzelbahçe’de balığın en lezzetlisini yiyebilir, mavi ve yeşilin iç içe geçtiği doğasında keyifli bir zaman geçirebilirsiniz” diye konuştu.