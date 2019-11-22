İnci, 2019’da da yüzde 17 büyüdü

Otomotiv sektöründe dünya devi markalar için üretim yapan İnci Holding, teknolojinin hızıyla yarışan otomotiv sektöründeki değişime uygun adımlar atıyor.

Akü ve jant fabrikalarına yeni yatırımlar yapan ve üretimi artıran şirket, bir yandan da faaliyet gösterdiği sektörlerle ilgili girişim ekosistemiyle yakın temasta ilerliyor.

Üretimin yüzde 65’ini 100’ün üzerinde ülkeye ihraç ettiklerini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, 2019’u TL bazında yüzde 17 büyümeyle kapatacaklarını, 2020 için de hız kesmeyip TL bazında yüzde 17’lik büyüme hedefi belirlediklerini söyledi.

3 bin kişiye iş imkanı

Gök, şu bilgileri verdi: “Güney Amerika ve Afrika’da yeni pazarlara giriş yaptık. Japon ortaklığımızla büyüyen İnci GS Yuasa’nın üçüncü akü fabrikasını geçen yıl devreye aldık. Yeni fabrikamızla akü üretim kapasitemizi 5 milyon adetten 7 milyona çıkardık. Yeni fabrikamızla Türkiye’de en yüksek kapasiteli akü üretimine sahip fabrika haline geldik. 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz ortaklığımızın ilk 5 yılı için belirlediğimiz toplam 250 milyon TL yatırım gerçekleştirme hedefimize daha dördüncü yılımızda ulaştık. 2020 yılı sonuna kadar ise 350 milyon TL’lik yatırıma ulaşmış olmayı planlıyoruz. İnci GS Yuasa’da bu kez hedefimizde, 2020 sonunda binek ve hafif ticari araç segmentinde pazar lideri olmak ve 2015 yılına göre 2021’de ihracatımızı 3 kat artırmak var.”

Maxion İnci Jant grubunda, yılı 10 milyondan fazla jant üretimiyle yılı kapatmayı öngördüklerini kaydeden Gök, “Yeni jant fabrikamızla beraber toplamda tamamı Manisa’da bulunan dokuz üretim tesisine sahip olacağız. Dokuz üretim tesisiyle istihdamımızın da 3 bin kişinin üzerine çıkmasını planlıyoruz” dedi.

2024’e kadar görevde

Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, dört yıl önce üçüncü kuşağın ilk temsilcisi olarak yönetim kurulu başkanlığını ikinci kuşaktan devraldığını kaydetti, görev süresinin 2024’e kadar uzatıldığını açıkladı. 2020’de devretmek üzere yönetim kurulu başkanlığına getirilen Neşe Gök, görevini yönetim kurulu kararıyla sürdürecek.