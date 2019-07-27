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    HaberlerEgeİncilipınar Denizli’nin gururu
    27.07.2019 - 02:41

    İncilipınar Denizli’nin gururu

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı İncilipınar Parkı, dünyada yalnızca 2 bin 101 parkta dalgalanan ‘Yeşil Bayrak’ ödülünü bu yıl da aldı.

    İncilipınar Denizli’nin gururu

    Park, Yeşil Bayrak Ödül Programı tarafından, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edildi. İncilipınar’ın, mümkün olan en yüksek çevre standartlarına sahip bulunduğunu ve mükemmel ziyaretçi olanaklarına sahip olduğunu kanıtladığı vurgulandı.

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İncilipınar’ın geçen yıl Yeşil Bayrak ödülünü Türkiye’de alan ilk park olduğunu, bu gururu 2019’da da sürdürmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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