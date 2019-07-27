İncilipınar Denizli’nin gururu

Park, Yeşil Bayrak Ödül Programı tarafından, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edildi. İncilipınar’ın, mümkün olan en yüksek çevre standartlarına sahip bulunduğunu ve mükemmel ziyaretçi olanaklarına sahip olduğunu kanıtladığı vurgulandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İncilipınar’ın geçen yıl Yeşil Bayrak ödülünü Türkiye’de alan ilk park olduğunu, bu gururu 2019’da da sürdürmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.