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    HaberlerEgeİncir festivalinde Tolga Çandar konseri
    25.08.2019 - 07:50

    İncir festivalinde Tolga Çandar konseri

    Menemen Belediyesi’nin bu yıl ikincisi düzenlediği Bozalan İncir Festivali, bugün konuklarını bekliyor.

    İncir festivalinde Tolga Çandar konseri

    Menemen Belediyesi’nin bu yıl ikincisi düzenlediği Bozalan İncir Festivali, bugün konuklarını bekliyor. Gösteriler ve halk oyunları performanslarının sergileneceği festivalde konuklar, kurulacak incir tezgahlarından alışveriş yapma imkanı da bulabilecek. Akşam saat 19.00’da ise Tolga Çandar konser verecek. Festival için saat başı İZBAN Menemen İstasyonu yanından, Kubilay Kültür Merkezi önünden ve Kubilay İlköğretim Okulu önünden belediyenin ücretsiz servisleri kalkıyor.

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