İncir üreticisini güldüren festival

Hafta sonu binlerce kişiyi ağırlayan festivalde üreticiler, Bardacık inciri, incir reçeli, kuru incir gibi ürettikleri ürünleri hem satma hem de tanıtma fırsatı buldu. Köylüler yapılan alışverişlerle ikinci bayramı yaşadı.

Sırada börülce var

Eğlenceli etkinliklerinde yapıldığı festivalde Bahar Şahin okuduğu şarkılarla dinleyicileri mest ederken, Türk televizyonlarının eğlence kuşağında yeri ayrı olan Komedi Dans Üçlüsü de konukları kahkahaya boğdu.

Günün finalinde ise Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden Nur Ertürk unutulmaz bir konsere imza attı. ‘Ben de sizdenim’ diyen Ertürk, sahneye atılan köylü kadınların giydiği şalvarı giydi, “Torbalı’da olduğum için çok mutluyum. Her köye bir festival yapmayı planlayan Belediye Başkanı İsmail Uygur’u kutluyorum” dedi. Torbalı Belediye Başkan Vekili Mithat Tekin de, 25 Ağustos’ta da Karakızlar Mahallesi’nde Börülce Festivali düzenleyeceklerini belirtti.