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    HaberlerEgeİncir üreticisini güldüren festival
    20.08.2019 - 02:44

    İncir üreticisini güldüren festival

    Torbalı Belediyesi, hem aroması hem de görünüşü ile diğer türlerden ayrılan ve ilçenin Çapak Mahallesi’nde bol miktarda yetişen Bardacık İnciri için  festival düzenledi.

    İncir üreticisini güldüren festival

    Hafta sonu binlerce kişiyi ağırlayan festivalde üreticiler, Bardacık inciri, incir reçeli, kuru incir gibi ürettikleri ürünleri hem satma hem de tanıtma fırsatı buldu. Köylüler yapılan alışverişlerle ikinci bayramı yaşadı.

    Sırada börülce var

    Eğlenceli etkinliklerinde yapıldığı festivalde Bahar Şahin okuduğu şarkılarla dinleyicileri mest ederken, Türk televizyonlarının eğlence kuşağında yeri ayrı olan Komedi Dans Üçlüsü de konukları kahkahaya boğdu.

    Günün finalinde ise Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden Nur Ertürk unutulmaz bir konsere imza attı. ‘Ben de sizdenim’ diyen Ertürk, sahneye atılan köylü kadınların giydiği şalvarı giydi, “Torbalı’da olduğum için çok mutluyum. Her köye bir festival yapmayı planlayan Belediye Başkanı İsmail Uygur’u kutluyorum” dedi.  Torbalı Belediye Başkan Vekili Mithat Tekin de, 25 Ağustos’ta da Karakızlar Mahallesi’nde                  Börülce Festivali düzenleyeceklerini belirtti.

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