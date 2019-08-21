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    HaberlerEgeİnciraltı’na plan çağrısı
    21.08.2019 - 07:50

    İnciraltı’na plan çağrısı

    İnciraltı Gelişim Derneği’nden (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, bölgenin bazı kesimlerinde sulardaki borlanma nedeniyle tarım yapılamadığını belirtti, kalan yerler için de yaptırdıkları son su analizlerinde bölgede şiddetli derecede klor (CI) ve çok fazla miktarda tuz (EC) tespit edildiğini söyledi.

    İnciraltı’na plan çağrısı

    İnciraltı Gelişim Derneği’nden (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, bölgenin bazı kesimlerinde sulardaki borlanma nedeniyle tarım yapılamadığını belirtti, kalan yerler için de yaptırdıkları son su analizlerinde bölgede şiddetli derecede klor (CI) ve çok fazla miktarda tuz (EC) tespit edildiğini söyledi. Suların tuzlandığını ve ağaçların kuruduğunu kaydeden Karabulut, “Bölgenin planlamaları acilen yapılsın” dedi.
    Kendilerine siyasilerce bazı sözler verdiğini ancak Ağustos 2019 itibariyle hiçbir sonuç alınamadığını dile getiren Karabulut, “Bu süreçte kaybeden toprak sahipleriyle birlikte tüm İzmirliler oldu. İnciraltı ve Bahçelerarası İzmir ve ülkemiz için önemli bir değer. Ama İzmir her geçen gün yok oluşumuzu izliyor. İzmir’i turizm, sağlık, istihdam, çevre ve ticaret olarak büyütecek tek yer İnciraltı’dır. İzmir’in 40 yıllık sorunu için Hükümetin, İzmir Büyükşehir Belediyemizin ve Balçova Belediyemizin bizlerle el ele vererek artık biran evvel çözüm bulmaları gerekiyor” diye konuştu.

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