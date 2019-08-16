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    HaberlerEgeİncire tanıtım
    16.08.2019 - 00:39

    İncire tanıtım

    İncire tanıtım

    Torbalı Belediyesi, Çapak Mahallesi’inde yetişen, bölgeye has Bardacık İnciri için festival düzenliyor. Hem incirin tanıtımı hem de kır turizminin canlanması amacıyla harekete geçtiklerini belirten Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Bu tür etkinliklerle üreticiye de destek vermiş oluyoruz. 18 Ağustos Pazar günü herkesi Çapak’a bekliyoruz. 25 Ağustos’ta da Karakızlar Mahallesi’nde Börülce Festivali düzenleyeceğiz” dedi.

    Türk Halk Müziğinin önemli isimlerinden Nur Ertürk ve Bahar Şahin’in sahne alacağı festivalde Türkiye’yi kahkahaya boğan Komedi Dans 3’lüsü de özel gösteriye imza atacak. İzmir’den festivale katılmak isteyenler için de saat 10.00’dan itibaren her saat başı İZBAN Tepeköy İstasyonu’ndan belediyenin ücretsiz araçları servis hizmeti verecek.

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