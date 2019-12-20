IncIty’de yaşam 15 Ocak’ta başlıyor

Folkart’ın Bornova Yeni Kent Merkezi Bölgesi’nde 650 milyon liralık yatırımla inşa ettiği Folkart Incity tamamlandı, konutların anahtar teslimleri başladı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Incity’de konut sahibi iş insanı Kamuran Habif’e dairesinin anahtarını teslim etti. Sancak, bugüne kadar İzmir’de 4 milyar liralık yatırım değerine sahip 11 projeyi tamamladıklarını ifade etti. Folkart Incity’nin tamamlanan 12. proje olduğuna işaret eden Sancak, bu projeyle İzmir’e yapılan toplam yatırım değerinin 5 milyar liraya yaklaştığını vurguladı.



İtalya’dan anıt ağaçlar getirdiler



Proje hakkında bilgi veren Sancak, “İç avlu ve çevre düzenlemeleri için İtalya’dan zeytin ve meşe ağaçları getirdik. Peyzajımızda 4 adet büyük ağacımız bulunuyor. Üç adet zeytin ve bir adet meşe ağacımız iç avluda yer alıyor. Zeytin ağaçlarımızın her biri yaklaşık 400 yaşında. Zeytin ağaçlarımızdan biri 12 metre uzunlukta. Diğerleri ise 8-9 metre uzunlukta. Meşe ağacımız ise 10 metre uzunluğa sahip. Bu ağaçlarımız ‘anıt ağaç’ kategorisinde. Uzunlukları 30 metreye kadar çıkabiliyor. Ayrıca biliyorsunuz zeytin ölümsüz ağaçtır. Peyzajımıza ayrı bir güzellik katacak” dedi. Sancak, projede yaşamın 15 Ocak 2020’de başlayacağını ifade etti.