BİST110.5990EURO6,61-0,11USD5,94-0,02ALTIN282,720,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri IncIty’de yaşam 15 Ocak’ta başlıyor
    ABONE OL
    20.12.2019 - 00:01 |

    IncIty’de yaşam 15 Ocak’ta başlıyor

    Folkart Incity’nin inşaatı tamamlandı; konutların anahtarları sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Mesut Sancak, “İzmir’e 5 milyar liralık yatırım yaptık” dedi

    IncIty’de yaşam 15 Ocak’ta başlıyor

    Folkart’ın Bornova Yeni Kent Merkezi Bölgesi’nde 650 milyon liralık yatırımla inşa ettiği Folkart Incity tamamlandı, konutların anahtar teslimleri başladı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Incity’de konut sahibi iş insanı Kamuran Habif’e dairesinin anahtarını teslim etti. Sancak, bugüne kadar İzmir’de 4 milyar liralık yatırım değerine sahip 11 projeyi tamamladıklarını ifade etti. Folkart Incity’nin tamamlanan 12. proje olduğuna işaret eden Sancak, bu projeyle İzmir’e yapılan toplam yatırım değerinin 5 milyar liraya yaklaştığını vurguladı.

    İtalya’dan anıt ağaçlar getirdiler

    Proje hakkında bilgi veren Sancak, “İç avlu ve çevre düzenlemeleri için İtalya’dan zeytin ve meşe ağaçları getirdik. Peyzajımızda 4 adet büyük ağacımız bulunuyor. Üç adet zeytin ve bir adet meşe ağacımız iç avluda yer alıyor. Zeytin ağaçlarımızın her biri yaklaşık 400 yaşında. Zeytin ağaçlarımızdan biri 12 metre uzunlukta. Diğerleri ise 8-9 metre uzunlukta. Meşe ağacımız ise 10 metre uzunluğa sahip. Bu ağaçlarımız ‘anıt ağaç’ kategorisinde. Uzunlukları 30 metreye kadar çıkabiliyor. Ayrıca biliyorsunuz zeytin ölümsüz ağaçtır. Peyzajımıza ayrı bir güzellik katacak” dedi. Sancak, projede yaşamın 15 Ocak 2020’de başlayacağını ifade etti.

    Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
    daha fazla video için
    Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Sıradaki Haber