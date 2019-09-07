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    HaberlerEgeİngilizce kursları kış dönemi de sürecek
    07.09.2019 - 02:47

    İngilizce kursları kış dönemi de sürecek

    Merkezefendi Belediyesi tarafından, ilçede ikamet eden 15 ve yaş üzeri vatandaş için açılan A1 seviyesinde İngilizce ve Almanca kursları tamamlandı.

    İngilizce kursları kış dönemi de sürecek

    84 kursiyere sertifikalarını Başkan Şeniz Doğan takdim etti. Merkezefendilileri dünya vatandaşı yapmak istediklerini belirten Başkan Doğan, “Talep çok, kış döneminde yeni sınılar açacağız. Her yaş gurubundan kursiyerimiz var. Öğrenmenin yaşı yok” dedi.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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