İngilizce kursları kış dönemi de sürecek

84 kursiyere sertifikalarını Başkan Şeniz Doğan takdim etti. Merkezefendilileri dünya vatandaşı yapmak istediklerini belirten Başkan Doğan, “Talep çok, kış döneminde yeni sınılar açacağız. Her yaş gurubundan kursiyerimiz var. Öğrenmenin yaşı yok” dedi.