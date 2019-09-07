07.09.2019 - 02:47
İngilizce kursları kış dönemi de sürecek
Merkezefendi Belediyesi tarafından, ilçede ikamet eden 15 ve yaş üzeri vatandaş için açılan A1 seviyesinde İngilizce ve Almanca kursları tamamlandı.
84 kursiyere sertifikalarını Başkan Şeniz Doğan takdim etti. Merkezefendilileri dünya vatandaşı yapmak istediklerini belirten Başkan Doğan, “Talep çok, kış döneminde yeni sınılar açacağız. Her yaş gurubundan kursiyerimiz var. Öğrenmenin yaşı yok” dedi.
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