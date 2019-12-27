27.12.2019 - 00:01 |
İnönü anıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 46’ncı yıldönümünde, İzmir’de doğduğu evde, Konak Belediyesi’nin düzenlediği törenle anıldı.
Başkan Abdül Batur, “Tarihimizin şanlı sayfalarındaki yerini alan kahraman bir asker ve devlet adamı İsmet İnönü’nün hemşerisi olmaktan büyük onur duyuyorum” şeklinde konuştu.
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi!Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.