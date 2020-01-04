‘İNOVA MUĞLA bölgenin üssü’

‘Geleceğe İz Bırakmak İçin Yola Çıkıyoruz’ sloganıyla çalışmalarına başlayan İnova Muğla’nın, şehir ile üniversiteyi birleştirme yönünde adımlar atmak için yüzde 100 üniversite sermayeli bir teknoloji transfer ofisi olduğunu vurgulayan, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selçuk Aktürk şunları söyledi:

“Şirket, üniversitemizin ar-ge hedefleri kapsamında faaliyet gösteren tüm destek yapılarını bir çatı altında toplayıp entegre bir şekilde çalışır hale getirecek. Yeni fikirlerin projelere, girişim, patent ve teknolojik ürünlere dönüşmesinde rol oynayacağız. Projelerimizle ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz. Kazan-kazan ilkesiyle, problemleri çözecek ve inovasyonu yüksek projelerde koordinasyonu sağlayacak çalışmalar yürüteceğiz. İş dünyasının üniversiteye açılan kapısı olmak, sanayileşme potansiyeli yüksek teknolojilerin üniversitede geliştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz.”