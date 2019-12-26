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    26.12.2019 - 07:50 | | MUĞLA AA

    Inova Muğla sevinci

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Teknoloji Transfer Ofisi açıldı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Sanayiyle işbirliği anlamında önemli bir adım. Ofisimizle akademik araştırma sonuçları, verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşecek” dedi

    Inova Muğla sevinci

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bünyesinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) açılışı yapıldı. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Araştırma Laboratuvarları Merkezi’nde düzenlenen törende, küresel alanda teknolojinin en önemli yaptırım aracı olduğunu, günümüz dünyasında da yerli teknolojilerin milli gücün en önemli göstergesi olarak değerlendirildiğini söyledi. Çiçek, “Teknoloji Transfer Ofisi, akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine imkân sağlayan, çok fonksiyonlu bir merkez olarak faaliyet gösterecek” dedi.

    ‘Marka önemli’

    Ofisin özel sektör, araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve sanayicilerle bağlantıların sağlanması yönünde önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, üniversite-sanayi işbirliğinin kalkınma için önemli olduğunu vurguladı. Üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine destek olmanın, endüstride uluslararası alanda rekabet edebilir ürünler geliştirilmesine katkı sağlamak anlamına geldiğini belirten Çiçek, “Her zaman yeniliği takip ederek ve akademik servetin somut çıktılara dönüşmesi için birçok çalışmaya imza attık. Bilim insanları olarak ülkemizin marka değeri yüksek ürün sayısını nasıl artırılacağına yönelik çalışmaların altyapısını oluşturduk” diye konuştu. MSKÜ Araştırma Labaratuvarı Koordinatörü ve İnova Muğla Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Aktürk, tüm endüstri süreçlerinde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerdeki temel unsurun üretim olduğunu aktardı. 

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