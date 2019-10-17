İnşaat durdu

egedesonsoz.com’un haberine göre, ihaleyi 183 milyon lira karşılığında alan HGG İnşaat AŞ, ekonomik krizi gerekçe göstererek kontak kapattı. Büyükşehir’in geçen yıllarda kente kazandırdığı Homeros Bulvarı’nın (Uçan Yol) devamı niteliğinde olan ve İzmir Otogarı’na kadar uzanarak kesintisiz ulaşımı sağlayacak, derin çift tüp tünel, viyadük, alt-üst geçit ve yol yapımını kapsayan projenin yapım çalışmaları tıkandı. Yüklenici firma, ekonomik krizi ve artan maliyetleri gerekçe göstererek 2,5 kilometrelik tünel inşaatından çekildi.