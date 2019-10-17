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    HaberlerEgeİnşaat durdu
    17.10.2019 - 07:50 |

    İnşaat durdu

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca-Bornova arasında yapımına başladığı karayolu tünelinin inşaatı durdu.

    İnşaat durdu

    egedesonsoz.com’un haberine göre, ihaleyi 183 milyon lira karşılığında alan HGG İnşaat AŞ, ekonomik krizi gerekçe göstererek kontak kapattı. Büyükşehir’in geçen yıllarda kente kazandırdığı Homeros Bulvarı’nın (Uçan Yol) devamı niteliğinde olan ve İzmir Otogarı’na kadar uzanarak kesintisiz ulaşımı sağlayacak, derin çift tüp tünel, viyadük, alt-üst geçit ve yol yapımını kapsayan projenin yapım çalışmaları tıkandı. Yüklenici firma, ekonomik krizi ve artan maliyetleri gerekçe göstererek 2,5 kilometrelik tünel inşaatından çekildi.

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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