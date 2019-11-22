‘İnşaat, İzmir’de de yüzleri güldürüyor’

Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Seyhun Acar, hareketlenen sektörün 2020’de yatırımcıyı daha da güldüreceğini belirtti.

Gayrimenkul danışmanlık hizmeti veren Masse 360 Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanlığı Kurucusu Seyhun Acar, faiz indirimleri ve stok fazlalığı nedeniyle yılın bitmesine bir ay kala hareketlenen inşaat sektörünün, İzmir’de de yüzleri güldürdüğünü belirtti.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Ekim 2019’da İzmir’deki konut satışının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 21.5 oranında artışla 9 bin 12 olarak gerçekleştiğini belirten Acar, “Sektör İzmir’de 2020’nin ikinci yarısından itibaren daha da canlanacak” dedi.

Özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde satışların hareketlendiğini, lüks segmentteki konut ve ofislerin şehir dışından da talep gördüğünü dile getiren Acar, şöyle konuştu:

Fiyatlarda artış bekleniyor

“Son dönemde yatırımcılar paralarını banka yerine gayrimenkulde değerlendirmek üzere harekete geçti. Bankada yatırım yapmayı tercih edenler paranın değer kaybına uğramaması için gayrimenkul satın almaya başladı. 2020 yılında ise mevcut stokların da azalmasıyla birlikte yeni konutların yapımı da hızlanacak. Dolayısıyla ev fiyatları daha da artacak. Yatırım yapmak isteyenler için konut almanın tam sırası.”

Tek noktadan hizmet

Masse 360’da sundukları hizmetlere de değinen Acar, “Sektöre tek bir noktadan bütünleşik marka danışmanlığı hizmeti verebiliyoruz. Örneğin, müteahhit firmadan pazarlama sürecini üstlendiğimizde daire satışı, satış ofisi kurma, reklam ve digital marketing, bina yönetimi, genel temizlik hizmetleri, evden eve taşımacılık, iç mimarlık ile beraber tadilat-dekorasyon gibi zincirleme hizmetleri tek noktadan sunabiliyoruz. Ayrıca müşterilerimizin zamanlarından tasarruf etmelerini sağlayarak portföyleri 3 boyutlu şekilde cep telefonu ve bilgisayar ortamında kolaylıkla inceleyebilmelerini sağlıyoruz” dedi.