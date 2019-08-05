BİST99.679-2,18EURO6,180,12USD5,560,09ALTIN257,15-1,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘İnşaat sektörü eski günlerine dönecek’
    05.08.2019 - 01:23

    ‘İnşaat sektörü eski günlerine dönecek’

    ‘İnşaat sektörü eski günlerine dönecek’

    Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Gültekin, kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 0.99’a indirmesiyle yılın ikinci yarısında konut satışlarında rekor kırılacağını söyledi.

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihale faizlerinde 425 baz puanlık indirim uygulaması ve FED’in 11 yıl aradan sonra faiz indirimi yapması piyasalara olumlu yansıdı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredilerinde faiz oranlarını 0.99’a indirdi.

    ‘Satışlar artacak’

    Kamu bankalarının konut kredisi faiz indirimi kararını değerlendiren Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği (KAMDER) Başkanı ve İzmir Ticaret Odası İnşaat Komitesi meclis üyesi Niyazi Gültekin, “Faizler yüksek olduğu için 1 yıldır konut alamayan vatandaşlar var. Kararla birlikte çok sayıda konut talebi hızlı bir şekilde satışa dönecektir” diye konuştu.

    Konut satışlarındaki düşüşün nedeninin kredi faiz oranlarının çok yüksek olmasına bağlayan Gültekin, “İnşaat sektöründeki krizin asıl nedeni faiz oranlarının yüksek olmasıydı. Konut almak isteyen vatandaş faiz oranlarını görünce konut alımını öteliyordu. Haftasonları satış ofislerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Sektör 1 yılı aşkın krizin ardından tekrar parlak günlerine kavuşacaktır” dedi.

    12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldüGaziantep’te 12 yaşındaki çocuk, yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.
    daha fazla video için
    Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendiUsta oyuncu Cengiz Sezici için Atlas Sinemaları'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene bir çok ünlü isim katılırken, usta oyuncunun naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yine düğün yine maganda dehşeti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Yine düğün yine maganda dehşeti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu

    Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu

    Kosova'nın savaş muhabiri Türk gazeteci Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti

    Kosova'nın savaş muhabiri Türk gazeteci Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanı Aygün'den tarih açıklaması

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanı Aygün'den tarih açıklaması

    Sıradaki Haber