‘İnşaat sektörü eski günlerine dönecek’

Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Gültekin, kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 0.99’a indirmesiyle yılın ikinci yarısında konut satışlarında rekor kırılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihale faizlerinde 425 baz puanlık indirim uygulaması ve FED’in 11 yıl aradan sonra faiz indirimi yapması piyasalara olumlu yansıdı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredilerinde faiz oranlarını 0.99’a indirdi.

‘Satışlar artacak’

Kamu bankalarının konut kredisi faiz indirimi kararını değerlendiren Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği (KAMDER) Başkanı ve İzmir Ticaret Odası İnşaat Komitesi meclis üyesi Niyazi Gültekin, “Faizler yüksek olduğu için 1 yıldır konut alamayan vatandaşlar var. Kararla birlikte çok sayıda konut talebi hızlı bir şekilde satışa dönecektir” diye konuştu.

Konut satışlarındaki düşüşün nedeninin kredi faiz oranlarının çok yüksek olmasına bağlayan Gültekin, “İnşaat sektöründeki krizin asıl nedeni faiz oranlarının yüksek olmasıydı. Konut almak isteyen vatandaş faiz oranlarını görünce konut alımını öteliyordu. Haftasonları satış ofislerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Sektör 1 yılı aşkın krizin ardından tekrar parlak günlerine kavuşacaktır” dedi.