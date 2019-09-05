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    HaberlerEge‘İnşaat sektöründe devlet desteği önem taşıyor’
    05.09.2019 - 07:50

    ‘İnşaat sektöründe devlet desteği önem taşıyor’

    İnşaat sektöründe ulusal firmalarda uzun yıllar CFO olarak görev yapan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Emre Özerçen, inşaat sektörünün yaşadığı krizin önüne geçilmesi için atılacak adımlar hakında bilgi verdi.

    ‘İnşaat sektöründe devlet desteği önem taşıyor’

    İnşaat sektöründe ulusal firmalarda uzun yıllar CFO olarak görev yapan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Emre Özerçen, inşaat sektörünün yaşadığı krizin önüne geçilmesi için atılacak adımlar hakında bilgi verdi. Türkiye ekonomisinde lokomotif sektörün inşaat olduğunu hatırlatan Özerçen, “Vergi affı ve tekrar borçların yapılandırılması konusunda devlet destek olmalı. Herkes, inşaat yapmamalı. Yapı müteahhitleri sınıflandırılmasıyla ilgili yönetmelik martta resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelik, firmaların yıllık konut üretimi teknik, mesleki ve ekonomik yeterlilikleriyle ilişkilendirilmeli” dedi.

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