İnsan hakları için iki önemli adım

Karşıyaka Belediyesi, ‘İnsan Hakları Kenti’ vizyonuna örnek iki oluşuma imza attı. İnsan Hakları Birimi ve İzmir Barosu işbirliğiyle kurulan Hak Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren belediye, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Kurumsal İş Birliği Protokolü’ne de imza attı. Başkan Cemil Tugay, “Her türlü hak mücadelesinde destekleyiciyiz” diye konuştu.